Население Белгорода — всего лишь один район Харькова: Терехов ответил Гладкову

Белгородская область в Харькове воспринимается исключительно как “БНР”. Поэтому говорить о присоединении, еще и со стороны России… Они хотели захватить Харьков еще с февраля прошлого года. Тот бред, который (Гладков) произнес, пусть будет утешительным для него. Если взять население Белгорода, то это всего лишь один район Харькова.