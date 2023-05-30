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Население Белгорода — всего лишь один район Харькова: Терехов ответил Гладкову

Мир 11:44   30.05.2023
Игорь Терехов
мэр Харькова
Население Белгорода — всего лишь один район Харькова: Терехов ответил Гладкову

Белгородская область в Харькове воспринимается исключительно как “БНР”. Поэтому говорить о присоединении, еще и со стороны России… Они хотели захватить Харьков еще с февраля прошлого года. Тот бред, который (Гладков) произнес, пусть будет утешительным для него. Если взять население Белгорода, то это всего лишь один район Харькова.

Автор: Игорь Терехов, мэр Харькова
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 11:44;

    • Корреспондент Игорь Терехов, мэр Харькова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Белгородская область в Харькове воспринимается исключительно как “БНР”. Поэтому говорить о присоединении, еще и со стороны России… Они хотели захватить…".