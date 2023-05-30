Live
  • Вівторок 30.05.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.18
    • 🟢

Населення Бєлгорода – лише один район Харкова: Терехов відповів Гладкову

Політика 11:44   30.05.2023
Ігор Терехов
мер Харкова
Населення Бєлгорода – лише один район Харкова: Терехов відповів Гладкову

Бєлгородська область у Харкові сприймається виключно як “БНР”. Тому говорити про приєднання ще й з боку Росії. Вони хотіли захопити Харків ще із лютого минулого року. Та маячня, яку (Гладков) сказав, нехай буде втішною для нього. Якщо взяти населення Бєлгорода, то це лише один район Харкова.

Автор: Ігор Терехов, мер Харкова
Популярно
На Харківщині під час гасіння пожежі постраждав рятувальник – Попова
На Харківщині під час гасіння пожежі постраждав рятувальник – Попова
30.05.2023
Удар РФ по Ківшарівці: Попова розповіла, які поранення отримали мешканці
Удар РФ по Ківшарівці: Попова розповіла, які поранення отримали мешканці
30.05.2023
На Харківщині заарештували бухгалтера окупантів
На Харківщині заарештували бухгалтера окупантів
30.05.2023
Ворог почав атакувати ще один населений пункт Харківщини – Генштаб (карта)
Ворог почав атакувати ще один населений пункт Харківщини – Генштаб (карта)
30.05.2023
На Харківщині проводять розмінування, буде чутно вибухи
На Харківщині проводять розмінування, буде чутно вибухи
30.05.2023
На Донбасі загинув захисник України із Харківської області
На Донбасі загинув захисник України із Харківської області
30.05.2023

Новини за темою:

20:31
Терехов відповів Гладкову, який запропонував приєднати Харків до Бєлгородщини
10:11
Бєлгородський губернатор заявив, що Харків треба приєднати до його області
20:07
Знесення 3 домів у центрі Харкова: у мерії шукають угоди щодо нових експертиз
19:43
На Бєлгородщині без пояснень скасували контртерористичну операцію
19:18
Харків’яни чують потужні вибухи в передмісті – Терехов про поточну обстановку

  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Населення Бєлгорода – лише один район Харкова: Терехов відповів Гладкову»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 11:44;

    • Кореспондент Ігор Терехов, мер Харкова у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бєлгородська область у Харкові сприймається виключно як “БНР”. Тому говорити про приєднання ще й з боку Росії. Вони хотіли захопити…".