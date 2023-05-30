Населення Бєлгорода – лише один район Харкова: Терехов відповів Гладкову

Бєлгородська область у Харкові сприймається виключно як “БНР”. Тому говорити про приєднання ще й з боку Росії. Вони хотіли захопити Харків ще із лютого минулого року. Та маячня, яку (Гладков) сказав, нехай буде втішною для нього. Якщо взяти населення Бєлгорода, то це лише один район Харкова.