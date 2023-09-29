Синегубов призвал жителей части Харьковщины эвакуироваться на зиму

Следует эвакуироваться (на зиму — Ред.) с прифронтовых территорий, с приграничных территорий. Поскольку там восстанавливать электроэнергию или теплоснабжение будет достаточно тяжело под обстрелами и, конечно, удержать. Поскольку мы будем максимально сосредоточивать усилия на нашем областном центре и на тех территориях, где будет максимально тяжело.