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Синегубов призвал жителей части Харьковщины эвакуироваться на зиму

Общество 12:24   29.09.2023
Олег Синегубов
начальник ХОВА
Синегубов призвал жителей части Харьковщины эвакуироваться на зиму Фото: ХОВА

Следует эвакуироваться (на зиму — Ред.) с прифронтовых территорий, с приграничных территорий. Поскольку там восстанавливать электроэнергию или теплоснабжение будет достаточно тяжело под обстрелами и, конечно, удержать. Поскольку мы будем максимально сосредоточивать усилия на нашем областном центре и на тех территориях, где будет максимально тяжело.

Автор: Олег Синегубов, начальник ХОВА
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  • Категории: Общество, Политика, Сказано, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 12:24;

    • Корреспондент Олег Синегубов, начальник ХОВА в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следует эвакуироваться (на зиму — Ред.) с прифронтовых территорий, с приграничных территорий. Поскольку там восстанавливать электроэнергию или теплоснабжение будет достаточно…".