Синегубов призвал жителей части Харьковщины эвакуироваться на зиму
Фото: ХОВА
Следует эвакуироваться (на зиму — Ред.) с прифронтовых территорий, с приграничных территорий. Поскольку там восстанавливать электроэнергию или теплоснабжение будет достаточно тяжело под обстрелами и, конечно, удержать. Поскольку мы будем максимально сосредоточивать усилия на нашем областном центре и на тех территориях, где будет максимально тяжело.
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 12:24;
Корреспондент Олег Синегубов, начальник ХОВА в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следует эвакуироваться (на зиму — Ред.) с прифронтовых территорий, с приграничных территорий. Поскольку там восстанавливать электроэнергию или теплоснабжение будет достаточно…".