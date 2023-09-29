Синєгубов закликав мешканців частини Харківщини евакуюватися на зиму
Потрібно евакуюватися (евакуюватися – Ред.) з прифронтових територій, з прикордонних територій. Оскільки там відновлювати електроенергію або теплопостачання буде досить важко під обстрілами та, звичайно, втримати. Оскільки ми будемо максимально зосереджувати зусилля на нашому обласному центрі й тих територіях, де буде максимально важко.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 12:24;
Кореспондент Олег Синєгубов, начальник ХОВА у цій статті розкриває тему новин про те, що "Потрібно евакуюватися (евакуюватися – Ред.) з прифронтових територій, з прикордонних територій. Оскільки там відновлювати електроенергію або теплопостачання буде досить важко…".