На Харківщині зросла захворюваність на Covid-19, більше людей ушпиталено

З 27 березня по 2 квітня в Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем зросла майже на 21%. Причина, ймовірно, у збільшенні випадків Covid-19, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Загалом на грип та ГРВІ у регіоні захворіли 3448 осіб, з них 935 дітей, інформують у центрі.

Кількість ушпиталених порівняно з попереднім тижнем також збільшилася, майже на 7%, і становить 306 осіб, що складає 9% від кількості захворілих.

Водночас показник захворюваності становить 131,69 на 100 тисяч населення, що не перевищує епідпоріг. Інтенсивність епідпроцесу відповідає низькому рівню.

Смертельні випадки від наслідків грипу не зареєстровані.

Нагадаємо, за період з 20 по 26 березня в Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем зросла на 17,5%.