На Харьковщине выросла заболеваемость Covid-19, больше людей попало в больницы

С 27 марта по 2 апреля в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей выросла почти на 21%. Причина, вероятно, в увеличении случаев Covid-19, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.

Всего гриппом и ОРВИ в регионе заболели 3448 человек, из них 935 детей, информируют в центре.

Количество госпитализированных в сравнении с предыдущей неделей также увеличилось, почти на 7%, и составляет 306 человек (9% от числа заболевших).

В то же время показатель заболеваемости составляет 131,69 на 100 тысяч населения, что не превышает эпидпорог. Интенсивность эпидпроцесса соответствует низкому уровню.

Летальные случаи от последствий гриппа не зарегистрированы.

Напомним, за период с 20 по 26 марта в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей выросла на 17,5%.