На Харьковщине выросла заболеваемость Covid-19, больше людей попало в больницы
С 27 марта по 2 апреля в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей выросла почти на 21%. Причина, вероятно, в увеличении случаев Covid-19, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.
Всего гриппом и ОРВИ в регионе заболели 3448 человек, из них 935 детей, информируют в центре.
Количество госпитализированных в сравнении с предыдущей неделей также увеличилось, почти на 7%, и составляет 306 человек (9% от числа заболевших).
В то же время показатель заболеваемости составляет 131,69 на 100 тысяч населения, что не превышает эпидпорог. Интенсивность эпидпроцесса соответствует низкому уровню.
Летальные случаи от последствий гриппа не зарегистрированы.
Напомним, за период с 20 по 26 марта в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей выросла на 17,5%.
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 21:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 27 марта по 2 апреля в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей выросла почти на 21%. Причина, вероятно, в увеличении случаев Covid-19, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.".