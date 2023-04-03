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На Харьковщине выросла заболеваемость Covid-19, больше людей попало в больницы

Общество 21:02   03.04.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине выросла заболеваемость Covid-19, больше людей попало в больницы

С 27 марта по 2 апреля в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей выросла почти на 21%. Причина, вероятно, в увеличении случаев Covid-19, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.

Всего гриппом и ОРВИ в регионе заболели 3448 человек, из них 935 детей, информируют в центре.

Количество госпитализированных в сравнении с предыдущей неделей также увеличилось, почти на 7%, и составляет 306 человек (9% от числа заболевших).

В то же время показатель заболеваемости составляет 131,69 на 100 тысяч населения, что не превышает эпидпорог. Интенсивность эпидпроцесса соответствует низкому уровню.

Летальные случаи от последствий гриппа не зарегистрированы.

Напомним, за период с 20 по 26 марта в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей выросла на 17,5%.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 21:02;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 27 марта по 2 апреля в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей выросла почти на 21%. Причина, вероятно, в увеличении случаев Covid-19, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.".