Грипп и ОРВИ на Харьковщине: возросло количество больных и госпитализированных

За период с 20 по 26 марта в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 17,5%.

Всего в течение недели в регионе заболело более 2,5 тысячи человек (с учетом случаев Covid-19). Госпитализировали 286 человек — это на 27,2% больше по сравнению с прошлой неделей, сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.

Показатель заболеваемости составляет 108,97 на 100 тыс. населения, что не превышает показатель эпидемического порога. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню.

Наиболее активно болеют в Красноградском районе, меньше всего — в Купянском.