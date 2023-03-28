Грипп и ОРВИ на Харьковщине: возросло количество больных и госпитализированных
За период с 20 по 26 марта в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 17,5%.
Всего в течение недели в регионе заболело более 2,5 тысячи человек (с учетом случаев Covid-19). Госпитализировали 286 человек — это на 27,2% больше по сравнению с прошлой неделей, сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.
Показатель заболеваемости составляет 108,97 на 100 тыс. населения, что не превышает показатель эпидемического порога. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню.
Наиболее активно болеют в Красноградском районе, меньше всего — в Купянском.
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 12:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За период с 20 по 26 марта в Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 17,5%.".