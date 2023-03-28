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Грип та ГРВІ на Харківщині: зросла кількість хворих та шпиталізованих

Суспільство 12:41   28.03.2023
Вікторія Яковенко
Грип та ГРВІ на Харківщині: зросла кількість хворих та шпиталізованих

За період з 20 по 26 березня в Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем зросла на 17,5 %.

Загалом протягом тижня в регіоні захворіло понад 2,5 тисяч осіб (з урахуванням випадків Covid-19). Ушпиталили 286 осіб – це на 27,2% більше у порівнянні із минулим тижнем, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Показник захворюваності становить 108,97 на 100 тис. населення, що не перевищує показника епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Найактивніше хворіють у Красноградському районі, найменше – у Куп’янському.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 12:41;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За період з 20 по 26 березня в Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем зросла на 17,5 %.".