Грип та ГРВІ на Харківщині: зросла кількість хворих та шпиталізованих
За період з 20 по 26 березня в Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем зросла на 17,5 %.
Загалом протягом тижня в регіоні захворіло понад 2,5 тисяч осіб (з урахуванням випадків Covid-19). Ушпиталили 286 осіб – це на 27,2% більше у порівнянні із минулим тижнем, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Показник захворюваності становить 108,97 на 100 тис. населення, що не перевищує показника епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.
Найактивніше хворіють у Красноградському районі, найменше – у Куп’янському.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 12:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За період з 20 по 26 березня в Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем зросла на 17,5 %.".