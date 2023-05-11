В Ізюмі знищать протипіхотну міну: буде чутно вибух
У ХОВА попередили про роботу саперів у Ізюмі найближчим часом.
“В Ізюмі працюють піротехніки. Найближчим часом планується контрольоване знищення протипіхотної міни. Якщо ви почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій”, – написали в телеграмі ХОВА.
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Нагадаємо, сьогодні, 11 травня, вранці в Ізюмі на протипіхотній міні “Пелюстка” підірвався 44-річний чоловік. У нього – травматична ампутація ноги. На міну чоловік наступив на садовій ділянці.
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Ви читали новину: «В Ізюмі знищать протипіхотну міну: буде чутно вибух»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 10:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА попередили про роботу саперів у Ізюмі найближчим часом".