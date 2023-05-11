В Ізюмі знищать протипіхотну міну: буде чутно вибух

У ХОВА попередили про роботу саперів у Ізюмі найближчим часом.

“В Ізюмі працюють піротехніки. Найближчим часом планується контрольоване знищення протипіхотної міни. Якщо ви почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій”, – написали в телеграмі ХОВА.

Нагадаємо, сьогодні, 11 травня, вранці в Ізюмі на протипіхотній міні “Пелюстка” підірвався 44-річний чоловік. У нього – травматична ампутація ноги. На міну чоловік наступив на садовій ділянці.