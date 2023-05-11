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В Ізюмі знищать протипіхотну міну: буде чутно вибух

Суспільство 10:37   11.05.2023
Оксана Горун
В Ізюмі знищать протипіхотну міну: буде чутно вибух

У ХОВА попередили про роботу саперів у Ізюмі найближчим часом.

“В Ізюмі працюють піротехніки. Найближчим часом планується контрольоване знищення протипіхотної міни. Якщо ви почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій”, – написали в телеграмі ХОВА.

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    • Нагадаємо, сьогодні, 11 травня, вранці в Ізюмі на протипіхотній міні “Пелюстка” підірвався 44-річний чоловік. У нього – травматична ампутація ноги. На міну чоловік наступив на садовій ділянці.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 10:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА попередили про роботу саперів у Ізюмі найближчим часом".