В Изюме уничтожат противопехотную мину: будет слышен взрыв
В ХОВА предупредили о работе саперов в Изюме в ближайшее время.
«В Изюме работают пиротехники. В ближайшее время планируется контролируемое уничтожение противопехотной мины. Если вы услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие», — написали в telegram ХОВА.
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Напомним, сегодня, 11 мая, утром в Изюме на противопехотной мине «Лепесток» подорвался 44-летний мужчина. У него — травматическая ампутация ноги. На мину мужчина наступил на садовом участке.
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 10:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА предупредили о работе саперов в Изюме в ближайшее время".