Live
  • Четверг 11.05.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.04
    • 🔴

В Изюме уничтожат противопехотную мину: будет слышен взрыв

Общество 10:37   11.05.2023
Оксана Горун
В Изюме уничтожат противопехотную мину: будет слышен взрыв

В ХОВА предупредили о работе саперов в Изюме в ближайшее время.

«В Изюме работают пиротехники. В ближайшее время планируется контролируемое уничтожение противопехотной мины. Если вы услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие», — написали в telegram ХОВА.

  • Читайте также: В Харькове слышны взрывы: саперы разминируют участок у Северной Салтовки

    • Напомним, сегодня, 11 мая, утром в Изюме на противопехотной мине «Лепесток» подорвался 44-летний мужчина. У него — травматическая ампутация ноги. На мину мужчина наступил на садовом участке.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    14:04
    На Харьковщине работают саперы: где будут раздаваться взрывы
    11:38
    В громаде на Харьковщине будет «громко»: причина
    13:27
    В 13:30 на Харьковщине будут раздаваться взрывы
    12:17
    На Харьковщине работают саперы: где будут слышны взрывы
    15:24
    Оккупанты много «начудили»: саперы показали, как разминируют Изюмщину (видео)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Изюме уничтожат противопехотную мину: будет слышен взрыв»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 10:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА предупредили о работе саперов в Изюме в ближайшее время".