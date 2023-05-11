В Изюме уничтожат противопехотную мину: будет слышен взрыв

В ХОВА предупредили о работе саперов в Изюме в ближайшее время.

«В Изюме работают пиротехники. В ближайшее время планируется контролируемое уничтожение противопехотной мины. Если вы услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие», — написали в telegram ХОВА.

Напомним, сегодня, 11 мая, утром в Изюме на противопехотной мине «Лепесток» подорвался 44-летний мужчина. У него — травматическая ампутация ноги. На мину мужчина наступил на садовом участке.