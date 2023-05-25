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Розбиті дитсадки, будинки та інфраструктура: наслідки обстрілів Харківщини

Події 11:18   25.05.2023
Вікторія Яковенко
Розбиті дитсадки, будинки та інфраструктура: наслідки обстрілів Харківщини Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині внаслідок російських обстрілів минулої доби пошкоджені дитсадки, багатоповерхівки, приватні будинки та об’єкт інфраструктури.

Наслідки ударів РФ показали у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вночі окупанти завдали удар ракетою С-300 по селищу Циркуни. Пошкоджені приватні будинки.

У місті Куп’янськ росіяни обстріляли дитячий садок, дві житлові п’ятиповерхівки та цивільну інфраструктуру.

У селах Плоске та Кучерівка Куп’янського району через ракетні удари РФ руйнувань зазнали приватні будинки, господарчі споруди та складські приміщення.

Внаслідок обстрілу села Одноробівка Богодухівського району авіабомбою пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури.

У місті Вовчанськ окупанти задали удари по дитячому садку та житловим будинкам.

За даними поліції, відкриті кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 11:18;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині внаслідок російських обстрілів минулої доби пошкоджені дитсадки, багатоповерхівки, приватні будинки та об’єкт інфраструктури.".