Розбиті дитсадки, будинки та інфраструктура: наслідки обстрілів Харківщини
На Харківщині внаслідок російських обстрілів минулої доби пошкоджені дитсадки, багатоповерхівки, приватні будинки та об’єкт інфраструктури.
Наслідки ударів РФ показали у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Вночі окупанти завдали удар ракетою С-300 по селищу Циркуни. Пошкоджені приватні будинки.
У місті Куп’янськ росіяни обстріляли дитячий садок, дві житлові п’ятиповерхівки та цивільну інфраструктуру.
У селах Плоске та Кучерівка Куп’янського району через ракетні удари РФ руйнувань зазнали приватні будинки, господарчі споруди та складські приміщення.
Внаслідок обстрілу села Одноробівка Богодухівського району авіабомбою пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури.
У місті Вовчанськ окупанти задали удари по дитячому садку та житловим будинкам.
За даними поліції, відкриті кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Читайте також: Ворог обстріляв Куп’янськ: пошкоджено 5-поверхівки, дитсадок та газопровід
Новини за темою:
Ви читали новину: «Розбиті дитсадки, будинки та інфраструктура: наслідки обстрілів Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 11:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині внаслідок російських обстрілів минулої доби пошкоджені дитсадки, багатоповерхівки, приватні будинки та об’єкт інфраструктури.".