Розбиті дитсадки, будинки та інфраструктура: наслідки обстрілів Харківщини

Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині внаслідок російських обстрілів минулої доби пошкоджені дитсадки, багатоповерхівки, приватні будинки та об’єкт інфраструктури.

Наслідки ударів РФ показали у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вночі окупанти завдали удар ракетою С-300 по селищу Циркуни. Пошкоджені приватні будинки.

У місті Куп’янськ росіяни обстріляли дитячий садок, дві житлові п’ятиповерхівки та цивільну інфраструктуру.

У селах Плоске та Кучерівка Куп’янського району через ракетні удари РФ руйнувань зазнали приватні будинки, господарчі споруди та складські приміщення.

Внаслідок обстрілу села Одноробівка Богодухівського району авіабомбою пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури.

У місті Вовчанськ окупанти задали удари по дитячому садку та житловим будинкам.

За даними поліції, відкриті кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.