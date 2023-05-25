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Разбитые детсады, дома и инфраструктура: последствия обстрелов Харьковщины

Происшествия 11:18   25.05.2023
Виктория Яковенко
Разбитые детсады, дома и инфраструктура: последствия обстрелов Харьковщины Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине в результате российских обстрелов за прошедшие сутки повреждены детсады, многоэтажки, частные дома и объект инфраструктуры.

Последствия ударов РФ показали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ночью оккупанты нанесли удар ракетой С-300 по поселку Циркуны. Повреждены частные дома.

В городе Купянск россияне обстреляли детский сад, две пятиэтажки и гражданскую инфраструктуру.

В селах Плоское и Кучеровка Купянского района из-за ракетных ударов РФ разрушений подверглись частные дома, хозяйственные постройки и складские помещения.

В результате обстрела села Одноробовка Богодуховского района авиабомбой поврежден объект гражданской инфраструктуры.

В городе Волчанск оккупанты нанесли удары по детскому саду и жилым домам.

По данным полиции, возбуждены уголовные производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 11:18;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в результате российских обстрелов за прошедшие сутки повреждены детсады, многоэтажки, частные дома и объект инфраструктуры.".