Разбитые детсады, дома и инфраструктура: последствия обстрелов Харьковщины
На Харьковщине в результате российских обстрелов за прошедшие сутки повреждены детсады, многоэтажки, частные дома и объект инфраструктуры.
Последствия ударов РФ показали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Ночью оккупанты нанесли удар ракетой С-300 по поселку Циркуны. Повреждены частные дома.
В городе Купянск россияне обстреляли детский сад, две пятиэтажки и гражданскую инфраструктуру.
В селах Плоское и Кучеровка Купянского района из-за ракетных ударов РФ разрушений подверглись частные дома, хозяйственные постройки и складские помещения.
В результате обстрела села Одноробовка Богодуховского района авиабомбой поврежден объект гражданской инфраструктуры.
В городе Волчанск оккупанты нанесли удары по детскому саду и жилым домам.
По данным полиции, возбуждены уголовные производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 11:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в результате российских обстрелов за прошедшие сутки повреждены детсады, многоэтажки, частные дома и объект инфраструктуры.".