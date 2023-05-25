Разбитые детсады, дома и инфраструктура: последствия обстрелов Харьковщины

Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине в результате российских обстрелов за прошедшие сутки повреждены детсады, многоэтажки, частные дома и объект инфраструктуры.

Последствия ударов РФ показали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ночью оккупанты нанесли удар ракетой С-300 по поселку Циркуны. Повреждены частные дома.

В городе Купянск россияне обстреляли детский сад, две пятиэтажки и гражданскую инфраструктуру.

В селах Плоское и Кучеровка Купянского района из-за ракетных ударов РФ разрушений подверглись частные дома, хозяйственные постройки и складские помещения.

В результате обстрела села Одноробовка Богодуховского района авиабомбой поврежден объект гражданской инфраструктуры.

В городе Волчанск оккупанты нанесли удары по детскому саду и жилым домам.

По данным полиции, возбуждены уголовные производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.