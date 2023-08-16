РФ вдарила трьома керованими авіабомбами по Ізюмщині: пошкоджено будинки
Фото: ХОВА
За уточненою інформацією ХОВА, сьогодні з 8:30 до 9:20 ворог завдав ударів по селу Чернещина Ізюмського району трьома керованими авіабомбами.
Внаслідок обстрілу пошкоджено п’ять приватних будинків, зазначили у ХОВА. Постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 13:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За уточненою інформацією ХОВА, сьогодні з 8:30 до 9:20 ворог завдав ударів по селу Чернещина Ізюмського району трьома керованими авіабомбами.".