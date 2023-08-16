РФ вдарила трьома керованими авіабомбами по Ізюмщині: пошкоджено будинки

За уточненою інформацією ХОВА, сьогодні з 8:30 до 9:20 ворог завдав ударів по селу Чернещина Ізюмського району трьома керованими авіабомбами.

Внаслідок обстрілу пошкоджено п’ять приватних будинків, зазначили у ХОВА. Постраждалих немає.