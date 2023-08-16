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РФ вдарила трьома керованими авіабомбами по Ізюмщині: пошкоджено будинки

Події 13:12   16.08.2023
Вікторія Яковенко
РФ вдарила трьома керованими авіабомбами по Ізюмщині: пошкоджено будинки Фото: ХОВА

За уточненою інформацією ХОВА, сьогодні з 8:30 до 9:20 ворог завдав ударів по селу Чернещина Ізюмського району трьома керованими авіабомбами.

Внаслідок обстрілу пошкоджено п’ять приватних будинків, зазначили у ХОВА. Постраждалих немає.

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Фото: ХОВА

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 13:12;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За уточненою інформацією ХОВА, сьогодні з 8:30 до 9:20 ворог завдав ударів по селу Чернещина Ізюмського району трьома керованими авіабомбами.".