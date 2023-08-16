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РФ ударила тремя управляемыми авиабомбами по Изюмщине: повреждены пять домов

Происшествия 13:12   16.08.2023
Виктория Яковенко
РФ ударила тремя управляемыми авиабомбами по Изюмщине: повреждены пять домов Фото: ХОВА

По уточненной информации ХОВА, сегодня с 8:30 до 9:20 враг нанес удары по селу Чернещина Изюмского района тремя управляемыми авиабомбами.

В результате обстрела повреждены пять частных домов, отметили в ХОВА. Пострадавших нет.

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 13:12;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По уточненной информации ХОВА, сегодня с 8:30 до 9:20 враг нанес удары по селу Чернещина Изюмского района тремя управляемыми авиабомбами.".