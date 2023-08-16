РФ ударила тремя управляемыми авиабомбами по Изюмщине: повреждены пять домов
Фото: ХОВА
По уточненной информации ХОВА, сегодня с 8:30 до 9:20 враг нанес удары по селу Чернещина Изюмского района тремя управляемыми авиабомбами.
В результате обстрела повреждены пять частных домов, отметили в ХОВА. Пострадавших нет.
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 13:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По уточненной информации ХОВА, сегодня с 8:30 до 9:20 враг нанес удары по селу Чернещина Изюмского района тремя управляемыми авиабомбами.".