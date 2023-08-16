Утром по Харьковщине ударили КАБ — ХОВА

Под удар КАБ попало село Чернещина Изюмского района. Обошлось без пострадавших.

«Враг продолжает террор мирного населения Харьковщины. Сегодня около 8:50 оккупанты нанесли удар, предварительно КАБ, по селу Чернещина Изюмского района. Поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших», — сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.

Напомним, утро на Харьковщине началось с воздушной тревоги. Регион атаковали «Шахеды». ПВО ликвидировала угрозу.

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