Утром по Харьковщине ударили КАБ — ХОВА
Под удар КАБ попало село Чернещина Изюмского района. Обошлось без пострадавших.
«Враг продолжает террор мирного населения Харьковщины. Сегодня около 8:50 оккупанты нанесли удар, предварительно КАБ, по селу Чернещина Изюмского района. Поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших», — сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.
Напомним, утро на Харьковщине началось с воздушной тревоги. Регион атаковали «Шахеды». ПВО ликвидировала угрозу.
Читайте также: ВСУ освободили Урожайное на юге
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Утром по Харьковщине ударили КАБ — ХОВА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 09:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под удар КАБ попало село Чернещина Изюмского района. Обошлось без пострадавших".