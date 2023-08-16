Вранці по Харківщині вдарили КАБ – ХОВА

Під удар КАБ потрапило село Чернещина Ізюмського району. Обійшлося без постраждалих.

“Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. Сьогодні близько 8.50 окупанти завдали удару, попередньо КАБ, по селу Чернещина Ізюмського району. Пошкоджено приватний будинок. Обійшлося без постраждалих“, — повідомила пресслужба Харківської ОВА.

Нагадаємо, ранок на Харківщині розпочався з повітряної тривоги. Регіон атакували “Шахеди”. ППО ліквідувала загрозу.