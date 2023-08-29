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2 роки тюрми загрожує харків’янину, який систематично кривдив співмешканку

Суспільство 16:07   29.08.2023
Вікторія Яковенко
2 роки тюрми загрожує харків’янину, який систематично кривдив співмешканку Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові судитимуть 56-річного чоловіка за домашнє насильство над співмешканкою.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, правоохоронці систематично виїжджали на виклики за місцем мешкання чоловіка і жінки та припиняли факти домашнього насильства.

На кривдника складали протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП. Однак на шлях виправлення чоловік не став.

Поліцейські відкрили кримінальне правопорушення за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Чоловіку загрожує до 2 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 16:07;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові судитимуть 56-річного чоловіка за домашнє насильство над співмешканкою.".