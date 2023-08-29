2 роки тюрми загрожує харків’янину, який систематично кривдив співмешканку

У Харкові судитимуть 56-річного чоловіка за домашнє насильство над співмешканкою.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, правоохоронці систематично виїжджали на виклики за місцем мешкання чоловіка і жінки та припиняли факти домашнього насильства.

На кривдника складали протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП. Однак на шлях виправлення чоловік не став.

Поліцейські відкрили кримінальне правопорушення за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Чоловіку загрожує до 2 років тюрми.