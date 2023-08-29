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2 года тюрьмы грозит харьковчанину, который систематически обижал сожительницу

Общество 16:07   29.08.2023
Виктория Яковенко
2 года тюрьмы грозит харьковчанину, который систематически обижал сожительницу Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове будут судить 56-летнего мужчину за домашнее насилие над сожительницей. 

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранители систематически выезжали на вызовы по месту проживания мужчины и женщины и прекращали факты домашнего насилия.

На обидчика составляли протоколы об административном правонарушении по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП. Однако на путь исправления мужчина не стал.

Полицейские открыли уголовное правонарушение по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 16:07;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будут судить 56-летнего мужчину за домашнее насилие над сожительницей. ".