2 года тюрьмы грозит харьковчанину, который систематически обижал сожительницу
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове будут судить 56-летнего мужчину за домашнее насилие над сожительницей.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранители систематически выезжали на вызовы по месту проживания мужчины и женщины и прекращали факты домашнего насилия.
На обидчика составляли протоколы об административном правонарушении по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП. Однако на путь исправления мужчина не стал.
Полицейские открыли уголовное правонарушение по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 16:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будут судить 56-летнего мужчину за домашнее насилие над сожительницей. ".