2 года тюрьмы грозит харьковчанину, который систематически обижал сожительницу

В Харькове будут судить 56-летнего мужчину за домашнее насилие над сожительницей.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, правоохранители систематически выезжали на вызовы по месту проживания мужчины и женщины и прекращали факты домашнего насилия.

На обидчика составляли протоколы об административном правонарушении по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП. Однако на путь исправления мужчина не стал.

Полицейские открыли уголовное правонарушение по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.