Грязь и домашнее насилие: на Харьковщине из семьи изъяли двух детей

Полиция сообщила, что детей — трехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку — из Изюмского района отправили в больницу для обследования.

По мнению инспекторов ювенальной превенции, дети жили в неудовлетворительных условиях.

«9 августа во время планового комиссионного обследования семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, работником ювенальной превенции Изюмского РУП совместно со специалистами службы по делам детей, центра социальных служб Балаклейского городского совета и врачом-педиатром в селе Шевеловка выявлены нарушения прав детей. В доме правоохранители обнаружили непригодные условия для проживания детей. Повсюду грязь, разбросанные вещи и неприятный запах. Во время рейда стражи порядка задокументировали факт совершения домашнего насилия бабушкой в отношении мальчика», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Все это в комплексе стало причиной для полицейских забрать детей из семьи и отправить в медучреждение для обследования.

Также ювеналы составили два админпротокола: за домашнее насилие и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.