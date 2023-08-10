Грязь и домашнее насилие: на Харьковщине из семьи изъяли двух детей
Полиция сообщила, что детей — трехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку — из Изюмского района отправили в больницу для обследования.
По мнению инспекторов ювенальной превенции, дети жили в неудовлетворительных условиях.
«9 августа во время планового комиссионного обследования семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, работником ювенальной превенции Изюмского РУП совместно со специалистами службы по делам детей, центра социальных служб Балаклейского городского совета и врачом-педиатром в селе Шевеловка выявлены нарушения прав детей. В доме правоохранители обнаружили непригодные условия для проживания детей. Повсюду грязь, разбросанные вещи и неприятный запах. Во время рейда стражи порядка задокументировали факт совершения домашнего насилия бабушкой в отношении мальчика», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Все это в комплексе стало причиной для полицейских забрать детей из семьи и отправить в медучреждение для обследования.
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Также ювеналы составили два админпротокола: за домашнее насилие и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 11:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила, что детей — трехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку — из Изюмского района отправили в больницу для обследования".