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Дети возвращаются в Харьков: за полгода добавилось 20% — мэрия

Общество 09:24   09.08.2023
Оксана Горун
Дети возвращаются в Харьков: за полгода добавилось 20% — мэрия

В Харьков возвращаются семьи с детьми. О тенденции в интервью «Фактам ICTV» рассказала директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

«Возвращаются и учителя с семьями, возвращаются и дети. За последние полгода прибавилось почти 20% детей – сейчас их у нас 42% в городе, а было 22%. А учителей у нас сейчас в городе 64%», — привела данные Деменко.

В первые классы школ Харькова в этом году записали уже 7300 детей (в прошлом было 6800). И эта статистика не финальная, так как лето еще не завершилось. Правда в мирное время первый раз в первый класс в Харькове обычно шли около 12 тысяч детей ежегодно.

При этом 36% харьковских детей, по данным Деменко, остаются за границей.

«Мы понимаем, что они не сразу вернутся к нам. И прекрасно понимаем, что оставшиеся все равно продолжат обучение онлайн, даже когда уже наступит победа и мир. Мы и к этому готовимся», — заверила директор департамента.

Она сообщила, что для выехавших надолго харьковчан будут создавать дистанционные классы, чтобы они могли изучать ту часть программы, которую «не дадут» в заграничных школах. Дистанционно таким школьникам будут преподавать украинский язык и литературу, историю и географию Украины, а также — математику, которая, по оценке Деменко, «у нас непревзойденная».

Также разрабатывают систему, которая позволит детям учиться офлайн в школах условно безопасных регионов Украины, но сохранять за собой место в родном классе в Харькове. Этот вопрос, по словам Деменко, обсудили с министром образования Оксеном Лисовым во время его недавнего визита в Харьков.

«Оксен Васильевич сказал, что детей, которые живут, например, в Житомире, во Львове, в Виннице, но продолжают онлайн обучение в Харькове, можно будет временно, чтобы дети не потеряли свое место в родной школе, зачислить в школу в Житомире. Чтобы ребенок в безопасности учился офлайн, но знал, что его место в родном городе в родной школе сохраняется. Это верно», — сказала Деменко.

Читайте также: Учить детей офлайн в Харькове захотели родители более 20% школьников — Деменко

Она высказала оптимистический прогноз: «Образовательные потери есть, но все будет хорошо, будет победа, вернутся все».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьков возвращаются семьи с детьми. О тенденции в интервью «Фактам ICTV» рассказала директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко".