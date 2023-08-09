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Діти повертаються до Харкова: за пів року додалося 20% – мерія

Суспільство 09:24   09.08.2023
Оксана Горун
Діти повертаються до Харкова: за пів року додалося 20% – мерія

До Харкова повертаються сім’ї з дітьми. Про тенденцію в інтерв’ю “Фактам ICTV” розповіла директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

“Повертаються і вчителі з родинами, повертаються й діти. За останні пів року додалося майже 20% дітей – зараз їх у нас 42% у місті, а було 22%. А вчителів у нас зараз в місті 64%”, — навела дані Деменко.

У перші класи шкіл Харкова цього року записали вже 7300 дітей (торік було 6800). І ця статистика не є фінальною, бо літо ще не завершилося. Щоправда, у мирний час перший раз у перший клас у Харкові зазвичай йшли близько 12 тисяч дітей щороку.

При цьому 36% харківських дітей, за даними Деменко, залишаються за кордоном.

“Ми розуміємо, що вони не одразу повернуться до нас. І прекрасно розуміємо, що ті, хто залишиться, все одно продовжать навчання онлайн, навіть коли вже настане перемога і мир. Ми й до цього готуємося”, – запевнила директорка департаменту.

Вона повідомила, що для харків’ян, які виїхали надовго, створюватимуть дистанційні класи, щоб вони могли вивчати ту частину програми, яку “не дадуть” у закордонних школах. Дистанційно таким школярам викладатимуть українську мову та літературу, історію та географію України, а також – математику, яка, за оцінкою Деменко, “в нас неперевершена”.

Також розробляють систему, яка дозволить дітям навчатись офлайн у школах умовно безпечних регіонів України, але зберігати за собою місце в рідному класі в Харкові. Це питання, за словами Деменко, обговорили з міністром освіти Оксеном Лісовим під час його нещодавнього візиту до Харкова.

“Оксен Васильович сказав, що дітей, які живуть, приміром, в Житомирі, у Львові, у Вінниці, але продовжують онлайн-навчання в Харкові, можна буде тимчасово, щоб діти не втратили свого місця у рідній школі, зарахувати до школи в Житомирі. Щоб дитина в безпеці навчалася офлайн, але знала, що її місце в рідному місті у рідній школі зберігається. Це правильно”, – сказала Деменко.

Читайте також:  Вчити дітей офлайн у Харкові захотіли батьки понад 20% школярів — Деменко

Вона висловила оптимістичний прогноз: “Освітні втрати є, але все буде добре, буде перемога, повернуться всі”.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 09:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Харкова повертаються сім’ї з дітьми. Про тенденцію в інтерв’ю “Фактам ICTV” розповіла директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко".