Офлайн на Харківщині: міністру освіти показали школи та виші

На Харківщині 4 серпня побував міністр освіти України Оксен Лісовий, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Оглянули навчальні заклади всіх рівнів, провели нараду з освітянами області щодо підготовки до нового навчального року. Окремо зупинилися на темі укриттів. Поступово будемо облаштувати захисні споруди, які відповідатимуть усім вимогам ДБН. Область вже отримала державну цільову субвенцію в розмірі 224 млн грн“, – стисло висловився на “гарячу” тему перспектив офлайну Синєгубов.

Він також повідомив, що в області повністю зруйновані або постраждали від російських обстрілів понад 800 навчальних закладів.

“Попри це, ми маємо повноцінно запускати освітні процеси в дію”, – вважає начальник ХОВА.