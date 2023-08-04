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Офлайн на Харківщині: міністру освіти показали школи та виші

Політика 20:02   04.08.2023
Оксана Горун
Офлайн на Харківщині: міністру освіти показали школи та виші

На Харківщині 4 серпня побував міністр освіти України Оксен Лісовий, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Оглянули навчальні заклади всіх рівнів, провели нараду з освітянами області щодо підготовки до нового навчального року. Окремо зупинилися на темі укриттів. Поступово будемо облаштувати захисні споруди, які відповідатимуть усім вимогам ДБН. Область вже отримала державну цільову субвенцію в розмірі 224 млн грн“, – стисло висловився на “гарячу” тему перспектив офлайну Синєгубов.

Нарада з міністром освіти на Харківщині в укритті

Він також повідомив, що в області повністю зруйновані або постраждали від російських обстрілів понад 800 навчальних закладів.

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“Попри це, ми маємо повноцінно запускати освітні процеси в дію”, – вважає начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 20:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 4 серпня побував міністр освіти України Оксен Лісовий, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".