Офлайн на Харківщині: міністру освіти показали школи та виші
На Харківщині 4 серпня побував міністр освіти України Оксен Лісовий, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Оглянули навчальні заклади всіх рівнів, провели нараду з освітянами області щодо підготовки до нового навчального року. Окремо зупинилися на темі укриттів. Поступово будемо облаштувати захисні споруди, які відповідатимуть усім вимогам ДБН. Область вже отримала державну цільову субвенцію в розмірі 224 млн грн“, – стисло висловився на “гарячу” тему перспектив офлайну Синєгубов.
Він також повідомив, що в області повністю зруйновані або постраждали від російських обстрілів понад 800 навчальних закладів.
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“Попри це, ми маємо повноцінно запускати освітні процеси в дію”, – вважає начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 20:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 4 серпня побував міністр освіти України Оксен Лісовий, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".