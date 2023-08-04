Офлайн на Харьковщине: министру образования показали школы и вузы

На Харьковщине 4 августа побывал министр образования Украины Оксен Лисовый, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Осмотрели учебные заведения всех уровней, провели совещание с педагогами области по подготовке к новому учебному году. Отдельно остановились на теме укрытий. Постепенно будем обустроить защитные сооружения, отвечающие всем требованиям ДБН. Область уже получила государственную целевую субвенцию в размере 224 млн грн», — кратко высказался на «горячую» тему перспектив офлайна Синегубов.

Он также сообщил, что в области полностью разрушены или пострадали от российских обстрелов более 800 учебных заведений.

«Несмотря на это, мы должны полноценно запускать образовательные процессы в действие», — считает начальник ХОВА.