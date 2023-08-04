Офлайн на Харьковщине: министру образования показали школы и вузы
Фото: telegram Олега Синегубова
На Харьковщине 4 августа побывал министр образования Украины Оксен Лисовый, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Осмотрели учебные заведения всех уровней, провели совещание с педагогами области по подготовке к новому учебному году. Отдельно остановились на теме укрытий. Постепенно будем обустроить защитные сооружения, отвечающие всем требованиям ДБН. Область уже получила государственную целевую субвенцию в размере 224 млн грн», — кратко высказался на «горячую» тему перспектив офлайна Синегубов.
Он также сообщил, что в области полностью разрушены или пострадали от российских обстрелов более 800 учебных заведений.
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«Несмотря на это, мы должны полноценно запускать образовательные процессы в действие», — считает начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 20:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 4 августа побывал министр образования Украины Оксен Лисовый, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".