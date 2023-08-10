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Бруд та домашнє насильство: на Харківщині з родини вилучили двох дітей

Суспільство 11:59   10.08.2023
Оксана Горун
Бруд та домашнє насильство: на Харківщині з родини вилучили двох дітей

Поліція повідомила, що дітей – трирічного хлопчика та дворічну дівчинку – з Ізюмського району відправили до лікарні для обстеження.

На думку інспекторів ювенальної превенції, діти жили в незадовільних умовах.

“9 серпня під час планового комісійного обстеження родин, які опинились в складних життєвих обставинах, працівником ювенальної превенції Ізюмського РУП спільно зі спеціалістами служби у справах дітей, центру соціальних служб Балаклійської міської ради та лікарем-педіатром в селі Шевелівка виявлено порушення прав дітей. У будинку правоохоронці виявили не придатні умови для проживання дітей. Всюди бруд, розкидані речі та неприємний запах. Під час рейду правоохоронці задокументували факт вчинення домашнього насильства бабусею щодо хлопчика“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Дітей забрали із родини на Харківщині

Усе це в комплексі стало причиною для поліціянтів забрати дітей із сім’ї та відправити до медзакладу для обстеження.

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Також ювенали склали два адмінпротоколи: за домашнє насильство та невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 11:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція повідомила, що дітей – трирічного хлопчика та дворічну дівчинку – з Ізюмського району відправили до лікарні для обстеження".