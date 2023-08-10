Бруд та домашнє насильство: на Харківщині з родини вилучили двох дітей

Поліція повідомила, що дітей – трирічного хлопчика та дворічну дівчинку – з Ізюмського району відправили до лікарні для обстеження.

На думку інспекторів ювенальної превенції, діти жили в незадовільних умовах.

“9 серпня під час планового комісійного обстеження родин, які опинились в складних життєвих обставинах, працівником ювенальної превенції Ізюмського РУП спільно зі спеціалістами служби у справах дітей, центру соціальних служб Балаклійської міської ради та лікарем-педіатром в селі Шевелівка виявлено порушення прав дітей. У будинку правоохоронці виявили не придатні умови для проживання дітей. Всюди бруд, розкидані речі та неприємний запах. Під час рейду правоохоронці задокументували факт вчинення домашнього насильства бабусею щодо хлопчика“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Усе це в комплексі стало причиною для поліціянтів забрати дітей із сім’ї та відправити до медзакладу для обстеження.

Також ювенали склали два адмінпротоколи: за домашнє насильство та невиконання обов’язків щодо виховання дітей.