Погрожував розправою: у Харкові пенсіонер скаржився у поліцію на сина
25-річний харків’янин систематично погрожував фізичною розправою власному батькові.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, до них неодноразово звертався 67-річний чоловік. Він зазначав, що його син постійно висловлює наміри завдати тілесних ушкоджень, принижує та ображає.
Копи склали на порушника чотири адмінпротоколи передбачені ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП. Також зловмиснику заборонили контактувати з батьком та проживати з ним.
На чоловіка суд наклав штрафи, однак він продовжив знущатися з батька. Тож слідчі повідомили фігуранту про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Йому загрожує до 2 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: домашние, насилие, отец, підозра, поліція, сын, угрожал, Харків, харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 11:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25-річний харків’янин систематично погрожував фізичною розправою власному батькові.".