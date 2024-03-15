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Погрожував розправою: у Харкові пенсіонер скаржився у поліцію на сина

Суспільство 11:34   15.03.2024
Вікторія Яковенко
Погрожував розправою: у Харкові пенсіонер скаржився у поліцію на сина Фото: ГУНП в Харківській області

25-річний харків’янин систематично погрожував фізичною розправою власному батькові.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, до них неодноразово звертався 67-річний чоловік. Він зазначав, що його син постійно висловлює наміри завдати тілесних ушкоджень, принижує та ображає.

Копи склали на порушника чотири адмінпротоколи передбачені ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП. Також зловмиснику заборонили контактувати з батьком та проживати з ним.

На чоловіка суд наклав штрафи, однак він продовжив знущатися з батька. Тож слідчі повідомили фігуранту про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Йому загрожує до 2 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 11:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25-річний харків’янин систематично погрожував фізичною розправою власному батькові.".