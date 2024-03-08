Ображав і погрожував: 65-річному харків’янину «світить» до 2 років тюрми
Правоохоронці повідомили про підозру 65-річному жителю Харкова у домашньому насильстві над дружиною.
Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, до них неодноразово зверталася 64-річна жінка, яка повідомляла, що її чоловік поводив себе неадекватно щодо неї: ображає, принижує та погрожує фізичною розправою.
Копи склали на фігуранта три протоколи про адміністративне правопорушення: ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП.
Чоловіку навіть винесли три приписи з забороною контактувати з дружиною. Суд розглянув адміністративні протоколи та наклав на нього стягнення у вигляді штрафів, однак чоловік продовжив вчиняти домашнє насильство.
Тож 7 березня йому повідомили про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Чоловіку загрожує до 2 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: жена, копы, муж, обижал, підозра, поліція, суд, унижал, Харків, харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 12:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 65-річному жителю Харкова у домашньому насильстві над дружиною. ".