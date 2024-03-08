Ображав і погрожував: 65-річному харків’янину «світить» до 2 років тюрми

Правоохоронці повідомили про підозру 65-річному жителю Харкова у домашньому насильстві над дружиною.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, до них неодноразово зверталася 64-річна жінка, яка повідомляла, що її чоловік поводив себе неадекватно щодо неї: ображає, принижує та погрожує фізичною розправою.

Копи склали на фігуранта три протоколи про адміністративне правопорушення: ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП.

Чоловіку навіть винесли три приписи з забороною контактувати з дружиною. Суд розглянув адміністративні протоколи та наклав на нього стягнення у вигляді штрафів, однак чоловік продовжив вчиняти домашнє насильство.

Тож 7 березня йому повідомили про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Чоловіку загрожує до 2 років тюрми.