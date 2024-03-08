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Ображав і погрожував: 65-річному харків’янину «світить» до 2 років тюрми

Суспільство 12:13   08.03.2024
Вікторія Яковенко
Ображав і погрожував: 65-річному харків’янину «світить» до 2 років тюрми Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці повідомили про підозру 65-річному жителю Харкова у домашньому насильстві над дружиною.  

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, до них неодноразово зверталася 64-річна жінка, яка повідомляла, що її чоловік поводив себе неадекватно щодо неї: ображає, принижує та погрожує фізичною розправою.

Копи склали на фігуранта три протоколи про адміністративне правопорушення: ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП.

Чоловіку навіть винесли три приписи з забороною контактувати з дружиною. Суд розглянув адміністративні протоколи та наклав на нього стягнення у вигляді штрафів, однак чоловік продовжив вчиняти домашнє насильство.

Тож 7 березня йому повідомили про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Чоловіку загрожує до 2 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Ображав і погрожував: 65-річному харків’янину «світить» до 2 років тюрми»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 12:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 65-річному жителю Харкова у домашньому насильстві над дружиною.  ".