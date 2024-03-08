Обижал и угрожал: 65-летнему харьковчанину «светит» до 2 лет тюрьмы

Правоохранители сообщили о подозрении 65-летнему жителю Харькова в домашнем насилии над женой.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, к ним неоднократно обращалась 64-летняя женщина, которая сообщала, что ее муж вел себя неадекватно по отношению к ней: оскорбляет, унижает и угрожает физической расправой.

Копы составили на фигуранта три протокола об административном правонарушении: ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП.

Мужчине даже вынесли три предписания с запретом контактировать с женой. Суд рассмотрел административные протоколы и наложил на него взыскание в виде штрафов, однако мужчина продолжил совершать домашнее насилие.

7 марта ему сообщили о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.