Обижал и угрожал: 65-летнему харьковчанину «светит» до 2 лет тюрьмы
Правоохранители сообщили о подозрении 65-летнему жителю Харькова в домашнем насилии над женой.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, к ним неоднократно обращалась 64-летняя женщина, которая сообщала, что ее муж вел себя неадекватно по отношению к ней: оскорбляет, унижает и угрожает физической расправой.
Копы составили на фигуранта три протокола об административном правонарушении: ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП.
Мужчине даже вынесли три предписания с запретом контактировать с женой. Суд рассмотрел административные протоколы и наложил на него взыскание в виде штрафов, однако мужчина продолжил совершать домашнее насилие.
7 марта ему сообщили о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: жена, копы, муж, обижал, подозрение, полиция, суд, унижал, Харьков, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 65-летнему жителю Харькова в домашнем насилии над женой.".