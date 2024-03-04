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Домашнего тирана, который напал на копа, будут судить в Харькове

Происшествия 20:56   04.03.2024
Оксана Якушко
Домашнего тирана, который напал на копа, будут судить в Харькове

Во время вызова по поводу домашнего насилия 34-летний мужчина напал на патрульного, сообщили в Нацполиции.

Сотрудники полиции прибыли на вызов из-за того, что мужчина под мухой колотил свою семью.

Нарушитель начал ругаться и пытался схватить правоохранителя за форму. На требование прекратить не отреагировал, несколько раз ударил копа.

Патрульные скрутили нападавшего и надели на него наручники. Выяснилось, что тот уже неоднократно судимый местный житель.

Пока домашний тиран под стражей. За нападение на копа харьковчанину светит лишение свободы до 5 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 20:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время вызова по поводу домашнего насилия 34-летний мужчина напал на патрульного, сообщили в Нацполиции.".