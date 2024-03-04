Домашнего тирана, который напал на копа, будут судить в Харькове
Во время вызова по поводу домашнего насилия 34-летний мужчина напал на патрульного, сообщили в Нацполиции.
Сотрудники полиции прибыли на вызов из-за того, что мужчина под мухой колотил свою семью.
Нарушитель начал ругаться и пытался схватить правоохранителя за форму. На требование прекратить не отреагировал, несколько раз ударил копа.
Патрульные скрутили нападавшего и надели на него наручники. Выяснилось, что тот уже неоднократно судимый местный житель.
Пока домашний тиран под стражей. За нападение на копа харьковчанину светит лишение свободы до 5 лет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: коп, нападение, Нацполиция, патрульный, полицейский, суд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 20:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время вызова по поводу домашнего насилия 34-летний мужчина напал на патрульного, сообщили в Нацполиции.".