Домашнего тирана, который напал на копа, будут судить в Харькове

Во время вызова по поводу домашнего насилия 34-летний мужчина напал на патрульного, сообщили в Нацполиции.

Сотрудники полиции прибыли на вызов из-за того, что мужчина под мухой колотил свою семью.

Нарушитель начал ругаться и пытался схватить правоохранителя за форму. На требование прекратить не отреагировал, несколько раз ударил копа.

Патрульные скрутили нападавшего и надели на него наручники. Выяснилось, что тот уже неоднократно судимый местный житель.

Пока домашний тиран под стражей. За нападение на копа харьковчанину светит лишение свободы до 5 лет.