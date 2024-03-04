Домашнього тирана, який напав на копа і ображав його, судитимуть у Харкові
Під час виклику щодо домашнього насильства 34-річний чоловік напав на патрульного, повідомили у Нацполіції.
Працівники поліції прибули на виклик через те, що чоловік в стані алкогольного сп’яніння гамселив свою родину. Порушник почав лаятися та намагався схопити правоохоронця за форму. На вимогу припинити не відреагував, декілька разів ударив копа.
Правоохоронці скрутили нападника та одягнули йому кайданки. З’ясувалося, що той вже неодноразово судимий місцевий мешканець.
Наразі домашній тиран під вартою. За напад на копа харків’янину світить позбавлення волі до 5 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 20:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Во время вызова по поводу домашнего насилия 34-летний мужчина напал на патрульного, сообщили в Нацполиции.".