У Харкові в ДТП загинув таксист: до 8 років тюрми «світить» експоліцейському
У Харкові судитимуть експоліцейського за ДТП, де загинув водій таксі.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, йдеться про аварію, яка сталася 10 серпня торік. Тоді екскоп на автівці «Dodje Journey», рухався по Салтівському району з перевищенням швидкості руху, яка змінювалась у межах 116 – 97 км/год.
«Під час руху через перехрестя вулиць Гвардійців Широнінців колишній поліцейський не зупинився, щоб надати дорогу 41-річному таксисту, що керував автомобілем «Hyundai Sonata», який в цей час виїжджав з паркувального майданчика магазину на зелений сигнал світлофора, що дозволяє рух. Таксист загинув на місці», – зазначили правоохоронці.
Колишнього копа обвинувачують за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ). Йому загрожує від 3 до 8 років тюрми. Справу розглядатимуть у Київському райсуді Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 13:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові судитимуть експоліцейського за ДТП, де загинув водій таксі.".