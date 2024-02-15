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У Харкові в ДТП загинув таксист: до 8 років тюрми «світить» експоліцейському

Суспільство 13:52   15.02.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові в ДТП загинув таксист: до 8 років тюрми «світить» експоліцейському Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові судитимуть експоліцейського за ДТП, де загинув водій таксі.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, йдеться про аварію, яка сталася 10 серпня торік. Тоді екскоп на автівці «Dodje Journey», рухався по Салтівському району з перевищенням швидкості руху, яка змінювалась у межах 116 – 97 км/год.

«Під час руху через перехрестя вулиць Гвардійців Широнінців колишній поліцейський не зупинився, щоб надати дорогу 41-річному таксисту, що керував автомобілем «Hyundai Sonata», який в цей час виїжджав з паркувального майданчика магазину на зелений сигнал світлофора, що дозволяє рух. Таксист загинув на місці», – зазначили правоохоронці.

Колишнього копа обвинувачують за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ). Йому загрожує від 3 до 8 років тюрми. Справу розглядатимуть у Київському райсуді Харкова.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 13:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові судитимуть експоліцейського за ДТП, де загинув водій таксі.".