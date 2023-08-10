У Харкові біля супермаркету сталася смертельна ДТП: загинув водій таксі

Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські встановлюють обставини аварії в Харкові, в якій загинув водій таксі.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, ДТП сталася 10 серпня о 14:55 на вулиці Гвардійців Широнінців.

41-річний водій автомобіля «Hyundai Sonata», виїжджаючи з парковки супермаркету, не надав перевагу в русі авто «Dodge Journey».

Від отриманих травм водій Hyundai загинув на місці ДТП.

«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», – додали поліцейські.