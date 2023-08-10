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У Харкові біля супермаркету сталася смертельна ДТП: загинув водій таксі

Події 17:03   10.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові біля супермаркету сталася смертельна ДТП: загинув водій таксі Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські встановлюють обставини аварії в Харкові, в якій загинув водій таксі.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, ДТП сталася 10 серпня о 14:55 на вулиці Гвардійців Широнінців.

41-річний водій автомобіля «Hyundai Sonata», виїжджаючи з парковки супермаркету, не надав перевагу в русі авто «Dodge Journey».

Від отриманих травм водій Hyundai загинув на місці ДТП.

«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», – додали поліцейські.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські встановлюють обставини аварії в Харкові, в якій загинув водій таксі.".