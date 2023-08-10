У Харкові біля супермаркету сталася смертельна ДТП: загинув водій таксі
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліцейські встановлюють обставини аварії в Харкові, в якій загинув водій таксі.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, ДТП сталася 10 серпня о 14:55 на вулиці Гвардійців Широнінців.
41-річний водій автомобіля «Hyundai Sonata», виїжджаючи з парковки супермаркету, не надав перевагу в русі авто «Dodge Journey».
Від отриманих травм водій Hyundai загинув на місці ДТП.
«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», – додали поліцейські.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 17:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські встановлюють обставини аварії в Харкові, в якій загинув водій таксі.".