Смертельна ДТП на Тюрінській: за наїзд на пенсіонерку водієві дали п’ять років

П’ять років позбавлення волі отримав 32-річний житель міста Зміїв, який 8 травня 2021 року збив на пішохідному переході на вулиці Тюрінській у Харкові 71-річну жінку. Пенсіонерка померла на місці.

Водій порушив вимоги п. 12.4, п. 12.3 правил дорожнього руху, повідомляють у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

“Керуючи технічно справним автомобілем «Dodge Journey», водій рухався у крайній лівій смузі по вулиці Тюрінській в Харкові. Чоловік їхав зі швидкістю 65 км/год, тобто перевищив швидкість, дозволену в населених пунктах. Наближаючись до пішохідного переходу та побачивши 71-річну жінку, яка переходила дорогу, водій проявив неуважність та не зменшив швидкість, в результаті чого скоїв наїзд”, – розповіли у прокуратурі.

Октябрський райсуд м. Полтава визнав водія винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 ККУ).

Чоловік у суді своєї провини не визнав. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.