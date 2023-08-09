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Смертельное ДТП на Тюринской: за наезд на пенсионерку водителю дали пять лет

Общество 22:09   09.08.2023
Елена Нагорная
Смертельное ДТП на Тюринской: за наезд на пенсионерку водителю дали пять лет Фото: Харьковская облпрокуратура

Пять лет лишения свободы получил 32-летний житель города Змиев, который 8 мая 2021 сбил на пешеходном переходе на улице Тюринской в Харькове 71-летнюю женщину. Пенсионерка скончалась на месте.

Водитель нарушил требования п. 12.4, п. 12.3 ПДД, сообщают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

«Управляя технически исправным автомобилем «Dodge Journey», водитель двигался в крайней левой полосе по улице Тюринской в Харькове. Мужчина ехал со скоростью 65 км/ч, то есть превысил скорость, разрешенную в населенных пунктах. Приближаясь к пешеходному переходу и увидев 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу, водитель проявил невнимательность и не сбавил скорость, в результате чего совершил наезд», — рассказали в прокуратуре.

Октябрьский райсуд г. Полтава признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Мужчина в суде свою вину не признал. Сейчас продолжается срок на апелляционное обжалование приговора.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 22:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять лет лишения свободы получил 32-летний житель города Змиев, который 8 мая 2021 сбил на пешеходном переходе на улице Тюринской в Харькове 71-летнюю женщину. Пенсионерка скончалась на месте.".