Смертельное ДТП на пр. Гагарина: прокуратура требует более жесткого приговора

Приговор в деле о смертельном ДТП на проспекте Гагарина, произошедшем 16 января 2021 года, прокуратура будет обжаловать в Харькове. Постановлением Верховного суда уголовное производство направлено из Полтавского апелляционного суда в Харьковский апелляционный суд.

Об этом сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Прокурор направил апелляционную жалобу в связи с несоответствием, по его мнению, указанного приговора тем общественно опасным действиям, которые совершили лица. Он просит назначить водителю «Kia Optima» 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а водителю «Mazda» — 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием на 3 года», — рассказал МГ «Объектив» спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

В ведомстве напомнили, что 16 января 2021 года автомобиль «Mazda» под управлением 45-летнего жителя Харьковской области ехал по улице Южнопроектной со стороны улицы Южной в направлении проспекта Гагарина. В это время в него врезался автомобиль «Кіа Optima», который двигался с превышением скорости и на запрещающий сигнал светофора по проспекту Гагарина со стороны проспекта Льва Ландау. За рулем был пьяный 29-летний харьковчанин.

«Кіа» отбросило на «островок безопасности», где находилась 50-летняя женщина. Она погибла на месте.

6 сентября 2021 года Коминтерновский райсуд Харькова приговорил водителя «Kia» к 4 годам тюрьмы с лишением права управления транспортными средствами на год. Водитель «Mazda» получил 3 года за решеткой, также с лишением права водить на год. Действия обоих обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УКУ.