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Смертельна ДТП на пр. Гагаріна: у Харкові домагатимуться жорсткішого вироку

Суспільство 21:15   08.08.2023
Олена Нагорна
Смертельна ДТП на пр. Гагаріна: у Харкові домагатимуться жорсткішого вироку

Вирок у справі про смертельну ДТП на проспекті Гагаріна, яка сталася 16 січня 2021 року, прокуратура оскаржуватиме у Харкові. Постановою Верховного суду кримінальне провадження направлено з Полтавського апеляційного суду до Харківського апеляційного суду.

Про це повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

«Прокурор направив апеляційну скаргу у зв’язку з невідповідністю, на його думку, вказаного вироку тим суспільно небезпечним діям, які вчинили особи. Він просить призначити водію «Kia Optima» 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки, а водію «Mazda» — 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на 3 роки», – розповів МГ «Об’єктив» речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

У відомстві нагадали, що 16 січня 2021 року автомобіль “Mazda” під керуванням 45-річного мешканця Харківської області прямував по вулиці Південнопроєктній зі сторони вулиці Південної в напрямку проспекту Гагаріна. У цей час в нього в’їхав автомобіль «Kia Optima», який рухався з перевищенням швидкості та на заборонний сигнал світлофора по проспекту Гагаріна зі сторони проспекту Льва Ландау. За кермом був п’яний 29-річний харків’янин.

“Кіа” відкинуло на “острівець безпеки”, де перебувала 50-річна жінка. Вона загинула на місці.

6 вересня 2021 року Комінтернівський райсуд Харкова засудив водія “Kia” до 4 років тюрми з позбавленням права керування транспортними засобами на рік. Керманич “Mazda” отримав 3 роки за ґратами, також з позбавленням права водити на рік. Дії обох обвинувачених кваліфіковані за ч. 2 ст. 286 ККУ.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 21:15;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок у справі про смертельну ДТП на проспекті Гагаріна, яка сталася 16 січня 2021 року, прокуратура оскаржуватиме у Харкові. Постановою Верховного суду кримінальне провадження направлено з Полтавського апеляційного суду до Харківського апеляційного суду.".