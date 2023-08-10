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В Харькове возле супермаркета произошло смертельное ДТП: погиб водитель такси

Происшествия 17:03   10.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове возле супермаркета произошло смертельное ДТП: погиб водитель такси Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии в Харькове, где погиб водитель такси.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, ДТП произошло 10 августа в 14:55 на улице Гвардейцев Широнинцев.

41-летний водитель автомобиля «Hyundai Sonata», выезжая с парковки супермаркета, не предпочел в движении авто «Dodge Journey».

От полученных травм водитель Hyundai скончался на месте ДТП.

«Решается вопрос об открытии уголовного производства», – добавили полицейские.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 17:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские устанавливают обстоятельства аварии в Харькове, где погиб водитель такси.".