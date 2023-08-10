В Харькове возле супермаркета произошло смертельное ДТП: погиб водитель такси

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии в Харькове, где погиб водитель такси.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, ДТП произошло 10 августа в 14:55 на улице Гвардейцев Широнинцев.

41-летний водитель автомобиля «Hyundai Sonata», выезжая с парковки супермаркета, не предпочел в движении авто «Dodge Journey».

От полученных травм водитель Hyundai скончался на месте ДТП.

«Решается вопрос об открытии уголовного производства», – добавили полицейские.