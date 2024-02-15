Live
  • Чт 15.02.2024
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 38.17
  • EUR 40.87

В Харькове в ДТП погиб таксист: до 8 лет тюрьмы «светит» экс-полицейскому

Общество 13:52   15.02.2024
Виктория Яковенко
В Харькове в ДТП погиб таксист: до 8 лет тюрьмы «светит» экс-полицейскому Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове будут судить экс-полицейского за ДТП, где погиб водитель такси.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, речь идет об аварии, произошедшей 10 августа прошлого года. Тогда экс-коп на автомобиле «Dodje Journey» двигался по Салтовскому району с превышением скорости движения, которая изменялась в пределах 116 — 97 км/ч.

«Во время движения через перекресток улиц Гвардейцев Широнинцев бывший полицейский не остановился, чтобы предоставить дорогу 41-летнему таксисту, управлявшему автомобилем «Hyundai Sonata», который в это время выезжал с парковочной площадки магазина на зеленый сигнал светофора, разрешающего движение. Таксист погиб на месте», — отметили правоохранители.

Бывшего копа обвиняют по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УКУ). Ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы. Дело будут рассматривать в Киевском райсуде Харькова.

01
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: В Харькове возле супермаркета произошло смертельное ДТП: погиб водитель такси

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 15.02: ракеты, завалы в Бурлуке, «прилет» в Белгороде
Главные новости Харькова 15.02: ракеты, завалы в Бурлуке, «прилет» в Белгороде
15.02.2024, 14:38
Вакансии недели в Харькове: предлагают зарплату до 25 тыс. грн
Вакансии недели в Харькове: предлагают зарплату до 25 тыс. грн
15.02.2024, 11:05
Погибли мать и дочь – Болвинов об ударе РФ по Великому Бурлуку (фото)
Погибли мать и дочь – Болвинов об ударе РФ по Великому Бурлуку (фото)
15.02.2024, 14:34
Тревога на Харьковщине: Мельник призвал быть в укрытиях
Тревога на Харьковщине: Мельник призвал быть в укрытиях
15.02.2024, 14:26
В Харькове в ДТП погиб таксист: до 8 лет тюрьмы «светит» экс-полицейскому
В Харькове в ДТП погиб таксист: до 8 лет тюрьмы «светит» экс-полицейскому
15.02.2024, 13:52
Пятеро командующих РФ приказали обстреливать научный центр ХФТИ в Харькове
Пятеро командующих РФ приказали обстреливать научный центр ХФТИ в Харькове
14.02.2024, 21:40

Новости по теме:

13:27
Смертельное ДТП: автомобиль врезался в бетонные блоки в Харькове
13:33
Дрифтовал в центре Харькова: у юного водителя забрали машину
16:04
ДТП на Харьковщине: сегодня утром погибли два человека (фото)
11:12
7 человек пострадали в ДТП на Харьковщине: среди раненых – ребенок (фото)
11:39
Пьяная водитель в Харькове въехала в столб и предлагала копам сто долларов

Вы читали новость: «В Харькове в ДТП погиб таксист: до 8 лет тюрьмы «светит» экс-полицейскому»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 13:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будут судить экс-полицейского за ДТП, где погиб водитель такси.".