В Харькове в ДТП погиб таксист: до 8 лет тюрьмы «светит» экс-полицейскому
В Харькове будут судить экс-полицейского за ДТП, где погиб водитель такси.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, речь идет об аварии, произошедшей 10 августа прошлого года. Тогда экс-коп на автомобиле «Dodje Journey» двигался по Салтовскому району с превышением скорости движения, которая изменялась в пределах 116 — 97 км/ч.
«Во время движения через перекресток улиц Гвардейцев Широнинцев бывший полицейский не остановился, чтобы предоставить дорогу 41-летнему таксисту, управлявшему автомобилем «Hyundai Sonata», который в это время выезжал с парковочной площадки магазина на зеленый сигнал светофора, разрешающего движение. Таксист погиб на месте», — отметили правоохранители.
Бывшего копа обвиняют по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УКУ). Ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы. Дело будут рассматривать в Киевском райсуде Харькова.
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 13:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будут судить экс-полицейского за ДТП, где погиб водитель такси.".