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Угрожал расправой: в Харькове пенсионер жаловался в полицию на сына

Общество 11:34   15.03.2024
Виктория Яковенко
Угрожал расправой: в Харькове пенсионер жаловался в полицию на сына Фото: ГУНП в Харьковской области

25-летний харьковчанин систематически угрожал физической расправой собственному отцу.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, к ним неоднократно обращался 67-летний мужчина. Он отмечал, что его сын постоянно выражает намерения нанести телесные повреждения, унижает и оскорбляет.

Копы составили на нарушителя четыре админпротокола, предусмотренные ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП. Также злоумышленнику запретили контактировать с отцом и проживать с ним.

На мужчину суд наложил штрафы, однако он продолжил издеваться над отцом. Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 11:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25-летний харьковчанин систематически угрожал физической расправой собственному отцу.".