Угрожал расправой: в Харькове пенсионер жаловался в полицию на сына

25-летний харьковчанин систематически угрожал физической расправой собственному отцу.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, к ним неоднократно обращался 67-летний мужчина. Он отмечал, что его сын постоянно выражает намерения нанести телесные повреждения, унижает и оскорбляет.

Копы составили на нарушителя четыре админпротокола, предусмотренные ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП. Также злоумышленнику запретили контактировать с отцом и проживать с ним.

На мужчину суд наложил штрафы, однако он продолжил издеваться над отцом. Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.