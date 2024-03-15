Угрожал расправой: в Харькове пенсионер жаловался в полицию на сына
25-летний харьковчанин систематически угрожал физической расправой собственному отцу.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, к ним неоднократно обращался 67-летний мужчина. Он отмечал, что его сын постоянно выражает намерения нанести телесные повреждения, унижает и оскорбляет.
Копы составили на нарушителя четыре админпротокола, предусмотренные ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП. Также злоумышленнику запретили контактировать с отцом и проживать с ним.
На мужчину суд наложил штрафы, однако он продолжил издеваться над отцом. Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: домашние, насилие, отец, подозрение, полиция, сын, угрожал, Харьков, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 11:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25-летний харьковчанин систематически угрожал физической расправой собственному отцу.".