Росіяни 5 разів безуспішно штурмували два села на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Протягом доби відбулось 48 боїв. Росіяни завдали 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів із РСЗВ, завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши 4 крилаті ракети наземного базування “Іскандер-К”. ППО ЗСУ знищила 3 крилаті ракети, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів росіян зазнали Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку росіяни безуспішно штурмували позиції ЗСУ біля населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 5 атак противника.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Кам’янка, Красне Перше, Синьківка, Берестове Харківської області.