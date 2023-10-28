РФ перекидає на Авдіївку сили, і з Куп’янського напрямку також

На Куп’янському напрямку борються підготовлені бригади рф: вони свіжі, добре укомплектовані, і, найголовніше, вони мають дуже добрих командирів, визнає в ефірі ФЕЙГІН LIVE український журналіст та політтехнолог у мирному житті, а зараз прес-офіцер Тарас Березовець.

«Але на Куп’янському напрямку вони не досягли взагалі нічого, окрім величезних втрат особового складу, були численні випадки дезертирства, самострілів. Особовий склад не зустрічається зі своїми командирами на цьому напрямку, тому що командири сидять десь в опорних пунктах, а рядовими командує сержант або навіть солдат. І на Куп’янському, так само, як і на Бахмутському напрямку, росіяни ховали цілими взводами, з яких живими залишалися часом дві людини. І командири відправляють їх на мінні поля під загрозою розстрілу та під кулеметними чергами», – визначає тактику військ рф Березовець.

Крім того, сьогодні всі сили рф перекидає на Авдіївку, і з Куп’янського напрямку також.

«Чому росіянам така важлива Авдіївка – їм потрібно показати хоч якийсь результат зараз, у найближчі тижні, адже в них же незабаром день жовтневої революції, тому їм треба хоч кудись поставити свою ганчірку. Ну от нещодавно вони її поставили на терикон», – пояснив причину активності росіян Березовець.

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