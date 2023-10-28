РФ перебрасывает на Авдеевку силы, в том числе и с Купянского направления

На Купянском направлении сражаются подготовленные бригады рф: они свежие, хорошо укомплектованные, и, самое главное, они имеют очень хороших командиров, признает в эфире ФЕЙГИН LIVE украинский журналист и политтехнолог в мирной жизни, а сейчас пресс-офицер Тарас Березовец.

«Но на Купянском направлении они не добились вообще ничего, кроме огромных потерь личного состава, были многочисленные случаи дезертирства, самострелов. Личный состав не встречается со своими командирами на этом направлении, потому что командиры сидят где-то в опорных пунктах, а рядовыми командует либо сержант, либо даже солдат. И на Купянском, так же, как и на Бахмутском направлении, россияне хоронили целыми взводами, из которых выжившими оставались подчас два человека. И командиры отправляют их на минные поля под угрозой расстрела и под пулеметными очередями», — описывает тактику войск рф Березовец.

Кроме того, сейчас все силы рф перебрасывает на Авдеевку, в том числе и с Купянского направления.

«Почему россиянам так важна Авдеевка – им нужно показать хоть какой-то результат сейчас, в ближайшие недели, а у них же скоро день октябрьской революции, поэтому им нужно хоть куда-то водрузить свою тряпку. Ну вот недавно они ее водрузили на террикон», — пояснил причину активности россиян Березовец.

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