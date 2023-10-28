Live
  • Сб 28.10.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.47

Россияне 5 раз безуспешно штурмовали два села на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:51   28.10.2023
Оксана Якушко
Россияне 5 раз безуспешно штурмовали два села на Харьковщине — Генштаб ВСУ

За сутки произошло 48 боев. Россияне нанесли 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершили 20 обстрелов из РСЗО, нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив 4 крылатые ракеты наземного базирования «Искандер-К». ПВО ВСУ уничтожила 3 крылатые ракеты, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Казачья Лопань, Старица, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении россияне безуспешно штурмовали позиции ВСУ возле населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили 5 атак противника.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Каменка, Красное Первое, Синьковка, Берестовое Харьковской области.

Читайте также: РФ перебрасывает на Авдеевку силы, в том числе и с Купянского направления

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ветер на Харьковщине усилится в ближайшее время и будет таким до конца суток
Ветер на Харьковщине усилится в ближайшее время и будет таким до конца суток
28.10.2023, 17:32
Ветер разорвал пополам государственный флаг в Харькове (видео)
Ветер разорвал пополам государственный флаг в Харькове (видео)
28.10.2023, 16:36
Поваленные деревья и порванные провода – последствия урагана на Харьковщине
Поваленные деревья и порванные провода – последствия урагана на Харьковщине
28.10.2023, 19:22
Оплата – больной вопрос. Врач из Харькова сравнил работу в Украине и Германии
Оплата – больной вопрос. Врач из Харькова сравнил работу в Украине и Германии
28.10.2023, 18:34
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
27.10.2023, 13:45
2 человека травмированы и госпитализированы в Харькове из-за падения деревьев
2 человека травмированы и госпитализированы в Харькове из-за падения деревьев
28.10.2023, 20:38

Новости по теме:

07:47
РФ не проводила штурмов на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ
19:09
Россияне штурмовали возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине — Генштаб ВСУ
19:41
11 атак россиян отбили на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ
19:43
Двое мужчин погибли в результате обстрела села Подолы на Харьковщине
19:18
8 атак россиян отбили воины на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ

Вы читали новость: «Россияне 5 раз безуспешно штурмовали два села на Харьковщине — Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 19:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки произошло 48 боев. Россияне нанесли 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершили 20 обстрелов из РСЗО, нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив 4 крылатые ракеты наземного базирования «Искандер-К». ПВО ВСУ уничтожила 3 крылатые ракеты, сообщил Генштаб ВСУ.".