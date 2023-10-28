Россияне 5 раз безуспешно штурмовали два села на Харьковщине — Генштаб ВСУ

За сутки произошло 48 боев. Россияне нанесли 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершили 20 обстрелов из РСЗО, нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив 4 крылатые ракеты наземного базирования «Искандер-К». ПВО ВСУ уничтожила 3 крылатые ракеты, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Казачья Лопань, Старица, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении россияне безуспешно штурмовали позиции ВСУ возле населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили 5 атак противника.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Каменка, Красное Первое, Синьковка, Берестовое Харьковской области.