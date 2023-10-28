Россияне 5 раз безуспешно штурмовали два села на Харьковщине — Генштаб ВСУ
За сутки произошло 48 боев. Россияне нанесли 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершили 20 обстрелов из РСЗО, нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив 4 крылатые ракеты наземного базирования «Искандер-К». ПВО ВСУ уничтожила 3 крылатые ракеты, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Казачья Лопань, Старица, Волчанск Харьковской области.
На Купянском направлении россияне безуспешно штурмовали позиции ВСУ возле населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили 5 атак противника.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Каменка, Красное Первое, Синьковка, Берестовое Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: артиллерия, Генштаб ВСУ, ивановка, купянское направление, миномет, обстрел, россияне, синьковка, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 19:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки произошло 48 боев. Россияне нанесли 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершили 20 обстрелов из РСЗО, нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив 4 крылатые ракеты наземного базирования «Искандер-К». ПВО ВСУ уничтожила 3 крылатые ракеты, сообщил Генштаб ВСУ.".