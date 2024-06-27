На півночі Харківщини «приземлили» російський дрон: як це було (фото)
Фото: ДПСУ
На Вовчанському напрямку прикордонники знищили розвідувальний БпЛА окупантів.
«Так, один з розрахунків протиповітряної оборони підрозділу «Скорпіон» прикордонної бригади «Гарт» збив російський БпЛА літакового типу – «Zala». Безпілотник окупантів був виявлений під час спроби залетіти в тил українських захисників на Вовчанському напрямку. Охоронці кордонів з зенітної установки нанесли вогневе ураження ворожому дрону-шпигуну. Повітряний противник був знищений вщент», – розповіли в Державній прикордонній службі України.
Прикордонники зазначили, що такі дрони противник використовує як для розвідки, так й для наведення боєприпасу «Ланцет».
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 15:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Вовчанському напрямку прикордонники знищили розвідувальний БпЛА окупантів.".