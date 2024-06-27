На півночі Харківщини «приземлили» російський дрон: як це було (фото)

На Вовчанському напрямку прикордонники знищили розвідувальний БпЛА окупантів.

«Так, один з розрахунків протиповітряної оборони підрозділу «Скорпіон» прикордонної бригади «Гарт» збив російський БпЛА літакового типу – «Zala». Безпілотник окупантів був виявлений під час спроби залетіти в тил українських захисників на Вовчанському напрямку. Охоронці кордонів з зенітної установки нанесли вогневе ураження ворожому дрону-шпигуну. Повітряний противник був знищений вщент», – розповіли в Державній прикордонній службі України.

Прикордонники зазначили, що такі дрони противник використовує як для розвідки, так й для наведення боєприпасу «Ланцет».