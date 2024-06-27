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На севере Харьковщины «приземлили» российский дрон: как это было (фото)

Общество 15:47   27.06.2024
Виктория Яковенко
На севере Харьковщины «приземлили» российский дрон: как это было (фото) Фото: ГПСУ

На Волчанском направлении пограничники уничтожили разведывательный БпЛА оккупантов.

«Один из расчетов противовоздушной обороны подразделения «Скорпион» пограничной бригады «Гарт» сбил российский БпЛА самолетного типа – Zala. Беспилотник оккупантов был обнаружен при попытке залететь в тыл украинских защитников на Волчанском направлении. Охранники границ из зенитной установке нанесли огненное поражение по вражескому дрону-шпиону. Воздушный противник был уничтожен полностью», — рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники отметили, что такие дроны противник использует как для разведки, так и для наведения боеприпаса «Ланцет».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 15:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волчанском направлении пограничники уничтожили разведывательный БпЛА оккупантов.".