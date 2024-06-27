На севере Харьковщины «приземлили» российский дрон: как это было (фото)

На Волчанском направлении пограничники уничтожили разведывательный БпЛА оккупантов.

«Один из расчетов противовоздушной обороны подразделения «Скорпион» пограничной бригады «Гарт» сбил российский БпЛА самолетного типа – Zala. Беспилотник оккупантов был обнаружен при попытке залететь в тыл украинских защитников на Волчанском направлении. Охранники границ из зенитной установке нанесли огненное поражение по вражескому дрону-шпиону. Воздушный противник был уничтожен полностью», — рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники отметили, что такие дроны противник использует как для разведки, так и для наведения боеприпаса «Ланцет».