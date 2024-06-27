На севере Харьковщины «приземлили» российский дрон: как это было (фото)
Фото: ГПСУ
На Волчанском направлении пограничники уничтожили разведывательный БпЛА оккупантов.
«Один из расчетов противовоздушной обороны подразделения «Скорпион» пограничной бригады «Гарт» сбил российский БпЛА самолетного типа – Zala. Беспилотник оккупантов был обнаружен при попытке залететь в тыл украинских защитников на Волчанском направлении. Охранники границ из зенитной установке нанесли огненное поражение по вражескому дрону-шпиону. Воздушный противник был уничтожен полностью», — рассказали в Государственной пограничной службе Украины.
Пограничники отметили, что такие дроны противник использует как для разведки, так и для наведения боеприпаса «Ланцет».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, Волчанское, дрон, знищили, направление, север, уничтожили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 15:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волчанском направлении пограничники уничтожили разведывательный БпЛА оккупантов.".