“Кадирівці” на Харківщині: навіщо приїхали – думка аналітика

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді 2 липня на Oboz.ua оцінив, навіщо можуть бути потрібні “кадирівці” у Вовчанську.

“На Харківщині в районі Вовчанська почали помічати дуже цікаві підрозділи з, скажімо так, характерною зовнішністю, а також акцентом. Тобто під’їхали «кадирівці», при цьому не ті “кадирівці”, які знімають “тіктоки”, а “кадирівці”, які відправляються як м’ясо на штурми у форматі банального фаршу. Отже, цілком можливо, що найближчими днями ми з вами будемо бачити вже 200-х, 300-х і 400-х “кадирівців” саме на цьому плацдармі”, — спрогнозував Коваленко.

Відео: Oboz.ua

Він зазначив, що росіяни, мабуть, розраховують, що війська підрозділів “Ахмат” зможуть щось змінити на цій ділянці фронту. Сам аналітик у цьому сумнівається. Однак – одна перевага в цього роду російських окупантів все-таки є.

“З 2022 року ми вже неодноразово пересвідчувалися в тому, що “кадирівці” дійсно професійно можуть робити дві речі. Це знімати “тіктоки” і, друге, – це знущатися з самих росіян. Хоча, все ж таки, не треба применшувати їхню присутність та значення, тому що в кадирівців, особливо в їхнього підрозділу “Ахмат-Північ”, досить непогані були підрозділи БПЛА. Оператори БПЛА в них дійсно непогані. Все інше, ну так, – середньостатистичне м’ясо”, – оцінив Олександр Коваленко.