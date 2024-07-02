“Кадирівці” на Харківщині: навіщо приїхали – думка аналітика
Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді 2 липня на Oboz.ua оцінив, навіщо можуть бути потрібні “кадирівці” у Вовчанську.
“На Харківщині в районі Вовчанська почали помічати дуже цікаві підрозділи з, скажімо так, характерною зовнішністю, а також акцентом. Тобто під’їхали «кадирівці», при цьому не ті “кадирівці”, які знімають “тіктоки”, а “кадирівці”, які відправляються як м’ясо на штурми у форматі банального фаршу. Отже, цілком можливо, що найближчими днями ми з вами будемо бачити вже 200-х, 300-х і 400-х “кадирівців” саме на цьому плацдармі”, — спрогнозував Коваленко.
Відео: Oboz.ua
Він зазначив, що росіяни, мабуть, розраховують, що війська підрозділів “Ахмат” зможуть щось змінити на цій ділянці фронту. Сам аналітик у цьому сумнівається. Однак – одна перевага в цього роду російських окупантів все-таки є.
“З 2022 року ми вже неодноразово пересвідчувалися в тому, що “кадирівці” дійсно професійно можуть робити дві речі. Це знімати “тіктоки” і, друге, – це знущатися з самих росіян. Хоча, все ж таки, не треба применшувати їхню присутність та значення, тому що в кадирівців, особливо в їхнього підрозділу “Ахмат-Північ”, досить непогані були підрозділи БПЛА. Оператори БПЛА в них дійсно непогані. Все інше, ну так, – середньостатистичне м’ясо”, – оцінив Олександр Коваленко.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, вовчанськ, кадыровцы, коваленко, новини Харкова, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 09:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в огляді 2 липня на Oboz.ua оцінив, навіщо можуть бути потрібні “кадирівці” у Вовчанську".