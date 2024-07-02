«Кадыровцы» на Харьковщине: зачем приехали — мнение аналитика

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре 2 июля на Oboz.ua оценил, зачем могут быть нужны «кадыровцы» в районе Волчанска.

«В Харьковской области в районе Волчанска начали замечать очень интересные подразделения со, скажем так, характерной внешностью, а также акцентом. То есть подъехали «кадыровцы». При этом не те «кадыровцы», которые снимают «тиктоки», а «кадыровцы», которые отправляются как мясо на штурмы в формате банального фарша. Итак, вполне возможно, что в ближайшие дни мы с вами будем видеть уже 200-х, 300-х и 400-х «кадыровцев» именно на этом плацдарме», — спрогнозировал Коваленко.

Видео: Oboz.ua

Он отметил, что россияне, по всей видимости, рассчитывают, что войска подразделений «Ахмат» смогут что-то изменить на этом участке фронта. Сам аналитик в этом сомневается. Однако — одно преимущество у этого рода российских оккупантов все-таки есть.

«С 2022 года мы уже неоднократно удостоверялись в том, что «кадыровцы» действительно профессионально могут делать две вещи. Это снимать «тиктоки» и, второе, – это издеваться над самими россиянами. Хотя все же не нужно преуменьшать их присутствие и значение, потому что у «кадыровцев», особенно у их подразделения «Ахмат-Север», довольно неплохие были подразделения БПЛА. Операторы БПЛА у них действительно неплохие. Все остальное, ну да, — среднестатистическое мясо», — оценил Александр Коваленко.