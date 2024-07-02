Враг продвигается на Купянском направлении: данные ISW и DeepState
Институт изучения войны (ISW) в сводке за 1 июля сообщил, что армия РФ вошла на восточную окраину села Стельмаховка, в то же время аналитики опровергают заявления российских «военкоров» и МО РФ о больших успехах в этой части фронта.
«Российский военный блогер заявил, что российские войска оккупировали половину Стельмаховки (к юго-востоку от Купянска), но ISW наблюдал лишь визуальное подтверждение того, что российские войска незначительно вошли на восточную окраину населенного пункта», — сообщили аналитики ISW.
Продвижение оккупантов в районе Стельмаховки подтверждает и команда аналитиков «DeepState». Однако ни о каком захвате «половины Стельмаховки» они также не сообщают.
В то же время Минобороны РФ приписывает своим войскам еще один несуществующий успех.
«Министерство обороны России заявило 1 июля, что российские войска захватили Степную Новоселовку (к юго-востоку от Купянска), однако один блогер оспаривает тот факт, что российские войска полностью контролируют населенный пункт. В настоящее время оценка местности, которую осуществил ISW, свидетельствует о размещении российских войск примерно в 1,1 км от Степной Новоселовки в ближайшей точке. ISW еще не обнаружил визуальных свидетельств присутствия российских войск вблизи или в населенном пункте», — проинформировали аналитики.
По информации Института изучения войны, бои в течение суток продолжались в районе Синьковки; к юго-востоку от Купянска в районе Берестово, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Песчаного. На севере от Харькова боевые действия идут в районах Липцев и Глубокого, а также — у Волчанска. Но подтвержденных изменений на линии фронта не произошло.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: isw, война, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 07:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в сводке за 1 июля сообщил, что армия РФ вошла на восточную окраину села Стельмаховка, в то же время аналитики опровергают заявления российских «военкоров» и МО РФ о больших успехах в этой части фронта".