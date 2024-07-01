Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что повторным вторжением на север Харьковской области ВС РФ загнали себя в ловушку.

«В последнее время, на фоне провала российской операции в Харьковской области, а также оттеснения подразделений РОВ, что в районе Липцев, что в районе Волчанска, этот вопрос начинает звучать все чаще: «Когда, по вашему мнению, россиян полностью выдавят из Харьковщины?» И на этот вопрос я отвечу следующим, шокирующим многих образом: «Зачем?» — написал Коваленко утром 1 июля.

Он отметил, что необходимость вести бои на севере от Харькова оттягивает силы оккупантов с других направлений. Так, до формирования ГВ «Север» у границ с Украиной армия РФ держала чуть более 35 тысяч военнослужащих: в Белгородской области — более 15 тыс., в Курской и Брянской — по 10 тыс. При создании ГВ «Север» количество захватчиков увеличили до 50 тыс. (накануне повторного вторжения на Харьковщину их было 53 тысячи).

«В настоящее время ГВ «Север» составляет около 60 тысяч, а бывшая ГВ «Белгород» — более 45 тыс. тел. При этом, для усиления ГВ «Север» и продолжения боев на Харьковщине командование РОВ ослабило и перекинуло в Белгородскую область подразделения из состава: Краматорского направления – 83-й ОДШБр (оперировала в районе Часового Яра, по линии Ивановское-Клещеевка-Андреевка); Кураховского направления – «легендарную» 155-ю ОБр МП, в составе которой, после двух провальных наступлений на Угледар, не осталось ни одного морского пехотинца, который хотя бы раз в жизни видел море; из состава ГВ «Днепр» — 810-ю ОБр МП, год долбившуюся об Крынки и 61-ю ОБ МП, недавно успешно утопившую своих тюленей под Нестрыгой. Харьковщина вытягивает у РОВ ресурс и сковывает его в этой локации», — поясняет логику своих рассуждений военно-политический обозреватель.

По его убеждению, «бросить» Липцевский и Волчанский участки фронта оккупанты не могут «из-за твердолобой упертости топорного генералитета». В результате боевые действия в Харьковской области «высасывают» у ВС РФ силы, которые необходимо тут постоянно возобновлять.

«Поэтому, я не исключаю, что до конца лета СОУ выйдут на линию Глубокое-Лукьянцы с полным контролем этих сел и сосредоточением на добивании россиян в Красное-Мороховец-Олейниково. Выбьют россиян из Волчанска, оттеснив от города на 1-2 км, равно как и в районе Бугроватки. Возможно, проведут рейды в Гатище-Огурцово. Но сохранят присутствие РОВ настолько, чтобы те не имели возможности уменьшить группировку в Белгородской области, — сделал прогноз Коваленко. — Если россиян сейчас полностью выбить из Харьковской области, то они, оставив в Белгороде стандартный набор тел 15-20 тысяч, сосредоточат высвободившийся ресурс на одном или нескольких направлений. Оно нам надо?»

Еще один прогноз Коваленко — «перфоманс» в Харьковской области дорого обойдется своему «создателю» — российскому генерал-полковнику Лапину.

«Российское командование своим перфомансом в Харьковской области, не только не достигло тактических и тем более оперативно-тактических успехов, угробило тысячи единиц людского ресурса и продолжает его там гробить, но и загнало себя в ловушку, из которой выбраться практически невозможно. Ведь если просто взять и вывести войска с этих двух участков БД, то возникнет вопрос: «А зачем это все было нужно, да еще и такой ценой?» В итоге генерал-полковник Александр Лапин очень быстро окажется на скамье подсудимых, но не в Гааге, а 235-го гарнизонного военного суда в Москве за неожиданно выявленную коррупцию. Ну, а пока россияне перемалываются в фарш на Харьковщине, неудобные вопросы придерживаются до удобного случая. Пат», — заключил обозреватель.