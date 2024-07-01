ISW: ВС РФ недавно продвинулись в Глубоком, центре Волчанска и около Купянска

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 30 июня сообщил, что у оккупантов есть локальные продвижения, однако «вопрос Агрегатного завода в Волчанске» они так и не решили.

«Российские войска недавно продвинулись в центральную часть Волчанска, а украинские войска, как сообщается, окружили российские силы неизвестной численности на Волчанском агрегатном заводе», — отметили аналитики ISW.

Продвижение у захватчиков — по улице Соборной. При этом украинский журналист, младший лейтенант Евгений Назаренко 29 июня сообщил из Волчанска, что украинские силы контролируют все подходы к Агрегатному заводу и окружили там подразделения 83-й воздушно-десантной бригады РФ.

«ISW не наблюдала подтверждения того, что украинские войска окружили российские силы на агрегатном заводе, но контроль ISW над оценкой местности в этом районе показывает, что украинским силам, вероятно, потребуется продвинуться всего примерно на 200 метров, чтобы полностью окружить завод. Однако боевая ситуация в Волчанске динамична, и неясно, смогут ли украинские силы в настоящее время последовательно препятствовать выходу российских войск или достижению позиций на агрегатном заводе. Украинское окружение агрегатного завода будет иметь ограниченное тактическое значение, и остается неясным, сколько российских военнослужащих присутствует на заводе», — прокомментировали в Институте изучения войны.

Также, по данным аналитиков, у ВС РФ есть продвижение и на севере от Харькова, и на Купянском направлении.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 30 июня, показывают, что российские войска недавно продвинулись на юго-западе Глубокого (к северу от Липцев)», — проинформировали аналитики.

На Купянском направлении оккупанты продвинулись к востоку от Стельмаховки, что подтверждают кадры с геолокацией.