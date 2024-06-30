Полутонную авиабомбу ФАБ-500 скинули на Новую почту в Харькове (фото, видео)
Пострадавших в результате попадания авиабомбы возле сортировочного терминала Новой почты в Слободском районе Харькова — уже десять, сообщил глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.
По его словам, это водители и работники почты, а также восьмимесячный ребенок, с которым гуляли родители — от взрывной волны младенец упал на тротуар. Погиб 38-летний водитель, его тело очень изувечено, поэтому для идентификации будет проводиться ДНК-исследование.
«Уничтожено более 50 автомобилей, которые в момент удара были с загрузкой и выгрузкой в терминале Новой почты… Попадание было непосредственно в транспортное средство, рядом находились водители и работники Новой почты. Сейчас полиция составляет список всех лиц», — рассказал Тимошко.
Видео: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Предварительно, удар был нанесен ФАБ-500 с УМПК, сообщил руководитель Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков.
Видео: Харьковская облпрокуратура
Все работники смены были в бомбоубежище и не пострадали, но есть пострадавшие среди населения и водителей грузовиков, рассказали в Facebook Новой почты.
В ГСЧС сообщили, что уже ликвидировали пожар площадью около 200 квадратных метров — горели восемь грузовиков.
Видео ГСЧС
Фото последствий удара опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Фото: Олег Синегубов
Напомним, взрыв был слышен в Харькове в 16:25. Мэр Игорь Терехов сообщил, что КАБ попал в гражданское предприятие почти в центре города, а среди пострадавших — восьмимесячный ребенок. По данным руководителя облпрокуратуры Александра Фильчакова, КАБ упал рядом с помещением Новой почты в Слободском районе. Бомба была запущена с самолета Су-34 из района села Нижний Ольшанец Белгородской области и пролетела 70 км. Как рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, КАБ попал в автопарк Новой почты, а среди девятерых пострадавших — восьмимесячный ребенок, женщина и мужчины.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: ГСЧС, новая почта, пожары, полиция, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 19:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пострадавших в результате попадания авиабомбы возле сортировочного терминала Новой почты в Слободском районе Харькова — уже десять, сообщил глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.".